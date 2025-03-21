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Kenan Yıldız ve Can Uzun, en iyi performans gösteren genç oyuncular listesinde

Kenan Yıldız ve Can Uzun, en iyi performans gösteren genç oyuncular listesinde Milli futbolcular Kenan Yıldız ve Can Uzun, Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi'nin (CIES) dünya genelinde en iyi performans gösteren 20 yaş altı futbolcular listesinde ilk 10'da yer aldı.