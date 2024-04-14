Kenan Yıldız'dan Arda Güler yorumu: Harika bir insan Juventus forması giyen Kenan Yıldız, Real Madrid'de oynayan milli takımdan arkadaşı Arda Güler'e övgülerde bulundu. Hücum oyuncusu, Arda hakkında "Çok düzgün bir çocuk ve harika bir futbolcu" yorumunda bulundu.

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ensonhaber.com

14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında Almanya'da düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Takım'ın önemli isimlerinden olan Kenan Yıldız, açıklamalar yaptı.

Kariyerini Serie A ekibi Juventus'ta sürdüren genç futbolcu, aynı yaşta olduğu milli takım arkadaşı Arda Güler hakkında övgü dolu ifadelerde bulundu.

Kenan Yıldız, LaLiga devi Real Madrid'in formasını giyen Arda'yı 'harika futbolcu' olarak nitelendirdi.

"Hakkında söylenecek tek kötü şey yok"

Sosyal medyada yapan Kenan, kendisine ısrarla sorulan Arda Güler sorularına cevap verdi.

Hücum oyuncusu, şu sözleri sarf etti:

Hakkında söylenecek tek kötü şey yok. Çok düzgün bir çocuk ve harika bir futbolcu. Kenan Yıldız ondan daha iyi diye bir şey yok. Tamam?

İki genç yıldızın istatistikleri

30 milyon euro piyasa değerine sahip Kenan Yıldız, bu sezon Juventus formasıyla 25 resmi maça çıktı. Kenan, bu karşılaşmalarda 3 gol kaydetti.

15 milyon euro değeri bulunan Arda Güler ise Real Madrid ile yalnızca 7 maçta forma giydi. Arda, bu müsabakalarda 1 kez ağları sarstı.