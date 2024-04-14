14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında Almanya'da düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Takım'ın önemli isimlerinden olan Kenan Yıldız, açıklamalar yaptı.
Kariyerini Serie A ekibi Juventus'ta sürdüren genç futbolcu, aynı yaşta olduğu milli takım arkadaşı Arda Güler hakkında övgü dolu ifadelerde bulundu.
Kenan Yıldız, LaLiga devi Real Madrid'in formasını giyen Arda'yı 'harika futbolcu' olarak nitelendirdi.
"Hakkında söylenecek tek kötü şey yok"
Sosyal medyada yapan Kenan, kendisine ısrarla sorulan Arda Güler sorularına cevap verdi.
Hücum oyuncusu, şu sözleri sarf etti:
Hakkında söylenecek tek kötü şey yok. Çok düzgün bir çocuk ve harika bir futbolcu. Kenan Yıldız ondan daha iyi diye bir şey yok. Tamam?
İki genç yıldızın istatistikleri
30 milyon euro piyasa değerine sahip Kenan Yıldız, bu sezon Juventus formasıyla 25 resmi maça çıktı. Kenan, bu karşılaşmalarda 3 gol kaydetti.
15 milyon euro değeri bulunan Arda Güler ise Real Madrid ile yalnızca 7 maçta forma giydi. Arda, bu müsabakalarda 1 kez ağları sarstı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış