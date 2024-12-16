Kenan Yıldız'dan geleceği hakkında açıklama

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A Milli Takım ve İtalya Serie A ekibi Juventus'un genç futbolcusu Kenan Yıldız verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kazandığı Golden Boy Web ödülü ile ilgili konuşan milli futbolcu, geleceği ile ilgili de tüyo verdi.

"GURUR DUYUYORUM"

Tuttosport'a konuşan Kenan, sözlerine şöyle başladı:

Bu ödülle gurur duyuyorum, çünkü tam olarak taraftarların kararından geliyor. Onlar için oynuyoruz, onlara duygu vermek ve onları mutlu etmek için. Bu sefer de beni mutlu eden onlardı.

"DAHA YENİ BAŞLIYORUM"

Kenan, açıklamalarına şöyle devam etti:

Daha yeni başlıyorum. Hala öğrenecek çok şeyim var ve oyunumun büyümek ve geliştirmek istediğim pek çok yönü var. Ama başlangıç olarak kötü bir şey yok... Juventus'un benim veya Savona, Mbangula, Adzic, Rouhi gibi futbolculara şans vermekten çekinmemesi harika.

"HERKESLE ÇOK İYİ ANLAŞIYORUM"

"En iyi anlaştığın futbolcu hangisi?" sorusuna Kenan Yıldız, şu yanıtı verdi:

"Biz çok kenetlenmiş bir grubuz ve herkesle çok iyi anlaşıyorum. Özellikle iyi geçindiğim birini söyleyemem ama açıkçası en gençlerden biri olduğum için zamanımın çoğunu yaşıtlarımla geçiriyorum.

"TAKDİR EDİLMEK SADECE BİR ZEVK OLABİLİR"

"Paul Scholes'un paylaşımı hakkında ne dersin?" sorusuna Kenan, şu cevabı verdi:

Onun gibi bir şampiyon tarafından takdir edilmek sadece bir zevk olabilir. Bu bir gurur kaynağı, büyük bir memnuniyet, özellikle de Manchester City'ye karşı alınan gibi önemli bir zaferden sonra gelen iltifat.

"NE CEVAP VERDİĞİMİN ÖNEMLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

"Türkiye'ye gittiğinde Juventus'la ilgili ilk sorulan şey ne?" sorusunu Kenan, şöyle yanıtladı:

Bana sorduklarından çok, ne cevap verdiğimin önemli olduğunu düşünüyorum! O cevap da burasının olağanüstü bir kulüp olduğu ve bu formayı, üstelik 10 numarayı giymenin beni gururlandırdığı.

"KAZANMAK İÇİN HERŞEYİMİ VERİRKEN"

"Önündeki 5 yılda kendini nerede görüyorsun?" sorusu karşısında 19 yaşındaki hücum oyuncusu şunları dedi: