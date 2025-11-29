Kenan Yıldız'dan Juventus'a hayat öpücüğü veren iki gol

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Juventus - Cagliari karşılaşmada Juventus’un iki golünü de atan Kenan Yıldız, takımını adeta sırtladı.

Milli futbolcu, 27. dakikada skoru eşitledi, 45+1’de ise fileleri bir kez daha havalandırarak Juventus’u üstünlüğe taşıdı. Cagliari’nin tek golü 26. dakikada Sebastiano Esposito’dan geldi.

Maça ilk 11’de başlayan Kenan Yıldız, 85 dakika boyunca sahada kalarak takımının hücumdaki en etkili ismi oldu. Cagliari’de yedek başlayan bir diğer milli futbolcumuz Semih Kılıçsoy ise 81. dakikada oyuna dahil edildi.

Bu sonuçla Juventus, iki maçlık galibiyet hasretine son vererek puanını 23’e yükseltti. Son 9 maçtır kazanamayan Cagliari ise 11 puanda kaldı.

MİLLİ TAKIM'DAN KENAN'A TEBRİK

A Milli Takımımız da Kenan Yıldız’ın bu performansını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı:

A Millî Takımımızın oyuncusu Kenan Yıldız, Juventus’un evinde Cagliari'yi 2-1 yendiği karşılaşmada takımının 2 golünü de atarak galibiyetin mimarı oldu. Tebrikler Kenan!

Ligin 14. haftasında Juventus, Napoli deplasmanına çıkacak. Cagliari ise lider Roma’yı ağırlayacak.