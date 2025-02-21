Keny Arroyo, Beşiktaş formasıyla siftah yaptı
İHA

Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Eyüpspor'u 3-1 mağlup etti.

Siyah-beyazlı takımın kış transfer döneminde Ekvador ekiplerinden Independiente del Valle'den kadrosuna kattığı Keny Arroyo, siyah-beyazlı formayı ilk kez formasına geçirdi.

Arroyo, 76. dakikada Joao Mario'nun yerine oyuna dahil oldu.

GEÇEN HAFTA YEDEK KULÜBESİNDE YER ALMIŞTI

19. yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz hafta Dolmabahaçe'de oynanan Trabzonspor müsabakasında yedek kulübesinde yer almıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Emre Çalışkan
Editor