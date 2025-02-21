Keny Arroyo, Beşiktaş formasıyla siftah yaptı

İHA
Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Eyüpspor'u 3-1 mağlup etti.
Siyah-beyazlı takımın kış transfer döneminde Ekvador ekiplerinden Independiente del Valle'den kadrosuna kattığı Keny Arroyo, siyah-beyazlı formayı ilk kez formasına geçirdi.
Arroyo, 76. dakikada Joao Mario'nun yerine oyuna dahil oldu.
GEÇEN HAFTA YEDEK KULÜBESİNDE YER ALMIŞTI
19. yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz hafta Dolmabahaçe'de oynanan Trabzonspor müsabakasında yedek kulübesinde yer almıştı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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