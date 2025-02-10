Haber Merkezi

Beşiktaş'ın yeni transferi Keny Arroyo, siyah-beyazlı kulüpte idol olmak istediğini söyledi.

BJK TV YouTube kanalına konuşan siyah-beyazlı oyuncu, çok teklif almasına rağmen siyah-beyazlıları tercih ettiğini belirtti.

"BEŞİKTAŞ'TA İDOL OLMAK İSTİYORUM"

Arroyo, şu şekilde konuştu:

Birçok kulüpten teklif vardı ama ben Beşiktaş'ta oynamak istedim. Çünkü Avrupa'da oynamak istiyordum. Küçük yaştan beri Avrupa'da oynama hayalim vardı, Beşiktaş’tan teklif geldiğinde bu fırsatı kaçırmak istemedim. Bireysel ve takım halinde zaferler kazanmayı amaçlıyorum. Her kulvarda zaferler kazanmayı hedefliyorum. Beşiktaş'ta idol olmak istiyorum.

"İDOLÜM VINICIUS JUNIOR"

Oyun tarzından bahseden Arroyo, Real Madridli Vinicius Junior'ı idol gördüğünü aktararak şu ifadeleri kullandı:

Top sürme ve şut özelliklerim var, asistlerim de var. 10 numara ve sağ kanat pozisyonlarında oynuyorum. Sağ kanatta oynamayı daha çok seviyorum. Sağ kanattan içeri doğru top sürebiliyorum. İdolüm Vinicius Junior.

"DENEYİMLİ HOCAMIZ VAR"

Ole Gunnar Solskjaer ile çalışmanın ayrıcalık olduğunu dile getiren genç futbolcu, şunları dedi:

Burada olmak benim için çok güzel tecrübe olacak. Deneyimli hocamız var. Hepimiz hocamızın kim olduğunu biliyoruz. Manchester United gibi büyük bir takımı çalıştırdı. Böyle hocayla çalışmak ayrıcalık olacaktır. Bu durumdan fazlasıyla faydalanacağım.

"10'U SEVİYORUM"

10 numaranın kendisine ekstra sorumluluk yüklediğini anlatan Ekvadorlu oyuncu, şu değerlendirmede bulundu:

10 numaralı formayı giyeceğim. 10’u seviyorum. 10 numaralı formayı giymek ekstra sorumluluk yüklüyor ama ben korkmuyorum çünkü bu güzel bir sorumluluk. Üstesinden gelebileceğime inanıyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Taraftarlarımız bana güvensin.

Arroyo, bildiği Türkçe kelimelerin ise "merhaba" ve "seni seviyorum" olduğunu sözlerine ekledi.