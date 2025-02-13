Keny Arroyo'nun annesi konuştu: Aslında 10 numarayı istememişti

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Beşiktaş'ta yeni transfer Keny Arroyo'nun annesi Silvia Andrado, El Comercio'ya açıklamalarda bulundu.

Oğlunun transferiyle ilgili konuşan Andrado, "10 numarayla ilgili olarak, birçok yorumcunun söylediğinin aksine o istemedi. Oğlum, 10 numarayı talep etmedi, 7 numarayı istedi. Kulüp, ona 10 numarayı vermeye karar verdi. Kendisiyle gurur duyuyor. Bana 'Anne, elimden gelen her şeyi yapmalıyım ve kendimi kanıtlamalıyım. Bana 10 numarayı vereceklerini hiç beklemiyordum ama bu numaraya layık olacağım. Sahada fark yaratacağım, anne' dedi." sözlerini sarf etti.

BASIN TOPLANTISINDA NE DEMİŞTİ?

Öte yandan imza töreninde Beşiktaş'a transferi hakkında konuşan Keny Arroyo, "Avrupa'da futbol oynamak benim için çocukluk hayaliydi. İlk sahaya çıkacağım maçı sabırsızlıkla bekliyorum. Hayalimi gerçekleştirmiş olacağım. Türkiye'de oynayan oyuncuları izledim. Biraz Ekvador futboluna benzetiyorum Türkiye'yi." dedi.

"KORKUM YOK SAHAYA ÇIKINCA GÖRECEKSİNİZ"

10 numaralı forma hakkında konuşan Keny Arroyo, "Beşiktaş, benim için bir hayaldi. 10 numaralı formanın sorumluluğunun bilincindeyim. Korkum yok, sahaya çıktığımda göreceksiniz." açıklamasını yaptı.

"HIZLI VE ÇEVİĞİM"

Türkiye'deki savunma oyuncularını değerlendiren Keny Arroyo, "Türkiye'deki defans oyuncularının sert olduğunu biliyorum. Hızlı ve çevik olursanız, onları kırarsınız. Çevikliğime ve hızıma güveniyorum." sözlerini sarf etti.