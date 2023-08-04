Kenya Teknik Direktörü Engin Fırat: Artık Türkiye'ye oyuncu önermiyorum Kenya Milli Takım Teknik Direktörü Engin Fırat ligimize dair konuştu. Fırat, Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'nde favori olduğunu belirtti.

Kenya Milli Takım Teknik Direktörü Engin Fırat, birçok konuda Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde yer aldıkları grubu değerlendiren Kenya Teknik Direktörü Engin Fırat şöyle konuştu:

Fildişi Sahili ne kadar favori gibi görünse de çok dengeli bir guruba düştük. Herkes herkesi yenebilecek gibi görünüyor. Bu da bizim için avantaj oluşturdu. Gelecekle ilgili çok umutluyum. Dünya Kupası'na gidebilme ihtimalimizin yüksek olduğunu düşünüyorum.

"Kaliteli geçecek"

Gelecek yıl Fildişi Sahili'nin ev sahipliğinde düzenlenecek Afrika Uluslar Kupası'nın çok kaliteli geçmesini beklediğini söyleyen Engin Fırat şöyle konuştu:

Afrika kupası çok kaliteli geçiyor. Nedeni de Avrupa'ya baktığınız zaman büyük takımların hepsinde görüyorsunuz ki en azından 3-4 tane Afrikalı oyuncu var. Bu anlamda da örnek verecek olursak Fildişi Sahilinin kadrosundaki oyuncuların en az 20 tanesi; İtalya Serie A, İngiltere Premier Lig, Fransa Ligue 1 ya da Almanya Bundesliga'da oynuyor. Takımlarda kalite çok yüksek. Bundan dolayı da Afrika Kupası'nın kalitesinin çok yüksek geçeceğini düşünüyorum. Fildişi Sahili, Fas bunlar favoriler gibi. Çünkü Fildişi Sahili evinde oynayacak. Fas da şu anda Afrika'nın en formda takımına sahip. Yani iki takım arasında geçer diye düşünüyorum

"Konferans'ta Fenerbahçe favori"

Fenerbahçe ve Galatasaray çok büyük yatırımlar yaptı. Bence Türkiye ligini düşünmelerine gerek yok, Avrupa kupalarını düşünmeleri lazım. Özellikle Fenerbahçe'yi Konferans Ligi'nde favori olarak görüyorum. Konferans Ligi'nde böyle bütçeye, böyle oyuncuya sahip hiçbir takım yok. Açık ve net konuşmak gerekiyorsa, Galatasaray için Şampiyonlar Ligi çok zor ama oradan Avrupa Ligi'ne geçerlerse iyi işler yapacaklarını düşünüyorum. Harcanan paralara bakıldığı zaman, kulüplerin Türkiye liginden daha fazla Avrupa'yı önemsemeleri gerektiğine inanıyorum. Lige gelince de şampiyonluk yarışı iki takım arasında geçer

"Hiçbir takım Fenerbahçe'nin yanına yaklaşamaz"

Konferans ligindeki takımlara bakın, şu an hiçbiri Fenerbahçe'nin yanına yaklaşamaz. Bunun üstüne de 3-4 transfer daha yapıldığını düşündüğümüz zaman, Avrupa'dan da birine sorsanız Fenerbahçe'yi Konferans Liginde favori gösterir. Avrupa Ligi'nde kalite yükseldiği için, bu orada geçerli değil. Orada Türk takımlarının zorlanacağı görünüyor. Şampiyonlar Ligi'ne gelince, bence orada büyük başarılar elde etmek, bunu düşünmek bile hayal. Galatasaray ilk önce bir gruplara kalsın. Son dönemlere bakın. Beşiktaş'a da neler dediler. Bunu yaparız, şunu yaparız diye sonunda altıda sıfır oldu. Yani oradaki kalite farkının gerçekliğini görmek lazım. Türk takımları şu anki yatırımlarla Konferans Ligi'nde her zaman favori olarak çıkarlar

"Türkiye'ye oyuncu önermekten vazgeçtim"

Türk kulüplerine oyuncu önermekten vazgeçtiğini ifade eden Engin Fırat, sözlerini şöyle noktaladı: