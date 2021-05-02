Kerem Aktürkoğlu: 3 final maçına çıkacağız

Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Gençlerbirliği maçının ardından açıklamalar yaptı.

Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Gençlerbirliği karşısında aldıkları 2-0'lık galibiyetin ardından değerlendirmelerde bulundu.

"HER MAÇ FİNAL"

"Çok zor maçtı. Nem çok fazla, hava sıcak. Genellikle top bizdeydi. Bu hava şartlarına rağmen çok güzel mücadele ettik. Poizsyonlar var. Daha farklı olabilirdi. 3 maç var. Her maç final. 3 maçı kazanıp sonuçlara bakacağız artık."

"CİDDİ BİR MAÇ OLACAK"

"3 maç var. 3'ü de final. Haftaya bir derbi var. Havası daha farklı. Ciddi bir maç olacak. Her maça nasıl hazırlanıyorsak, öyle hazırlanacağız. Kazanmak istiyoruz. Kazandıktan sonra sonuçları bekleyeceğiz."