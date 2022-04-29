Kerem Aktürkoğlu: 4 yılımı çaldılar

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu yaptığı çarpıcı açıklamalarla gündeme bomba gibi düştü. Başarılı oyuncu, "Abdullah Avcı'ya kırgınım" dedi.

Galatasaray 'da bu sezon gösterdiği performansla Avrupa devlerinin ilgisini çeken Kerem Aktürkoğlu kariyerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Vole'nin sorularını yanıtlayan genç oyuncu, transfer sorusunu cevapsız bırakmadı. Kerem Aktürkoğlu, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'yla ilgili bir itirafta bulundu.

23 yaşındaki sol kanat bu sezon Galatasaray'da inanılmaz bir performans sergiledi. Genç futbolcu, sarı-kırmızılı formayı 48 resmi müsabakada terletti.

Kerem Aktürkoğlu rakip fileleri toplamda 12 kez havalandırdı. Genç oyuncu takım arkadaşlarına da 10 asist yaptı.

Kerem Aktürkoğlu, Vole'ye şu açıklamalarda bulundu:

"Hayalim tabii ki Premier Lig. Bence bütün futbolcuların hayalidir. En iyi futbolun oynandığı lig olarak düşünüyorum. Ancak oyun tarzım açısında Almanya ve İspanya daha uygun. Cristiano Ronaldo ile oynamak isterdim."





"4 yılım çalındı"

"Kariyerimin başında 4 yılımın çalındığını düşünüyorum. 16 yaşında Başakşehir'e imza atarken çok büyük hayallerle kariyerime başlamıştım. Aileme söylenen sözleri duyunca 'Bu iş tamam, çok iyi yerlere geleceğiz' demiştim. Ama öyle olmadı tabii..."

"Arda Güler'e nasıl davranılıyorsa onu beklerdim"

"16 yaşında imza attıktan sonra Başakşehir U17'de oynuyordum. 'Seni çok beğendik ama bizim tesisimiz yok. Kalacak bir yer bulursan ancak öyle seni alabiliriz' dediler. Sağ olsun babam, yatılı bir kurs buldu. Orada yaşıyordum. Abdullah Avcı döneminde profesyonel imzayı da attım. A takıma çıktım, beklediğim gibi olmadı. Çok büyük bir hiyerarşi, rütbecilik vardı. Sen küçüksün, haddini bileceksin şeklinde yani. Yapım gereği haksızlık karşısında susamam."





"Futbolu bırakacaktım"

"Beni zorla kiralamak istediler. 'Erokspor'a 3 yıl kiralık gideceksin, sözleşmeni de asgari ücretten 5 yıl uzatacağız' dediler. Kabul etmedim. Kadro dışı bırakıldım, 1 sezon tek başıma çalıştım. Sözleşmem bitti, 19 yaşındayım. Babama, 'Baba, artık olmayacak. Futbolu bırakacağım ben' dedim. Özgüvenim dipteydi. Babam yalvardı, ikna etti beni. 3. Lig, benim kariyerimin sonu olacaktı ama çok şükür Erzincan dönemi çok iyi geçti."

"Avcı'ya kırgınım"

"Başakşehir'de bu yaşadıklarım, hiçbir zaman aklımdan çıkmıyor. O insanları utandırmak, benim tek amacımdı. İnşallah 'Senden bir şey olmaz, Süper Lig'i hak etmiyorsun' diyen o insanları utandırmışımdır. Abdullah Avcı'ya hiçbir şekilde kızgın değilim ama kırgınım ve hayal kırıklığı içerisindeyim. Artık önüme bakıyorum. Her şeyi geride bıraktım."

"Fatih Hoca gidince suçlu hissettik"

“Başımızda hoca vardı, sorumlu o gözüküyordu ama sahaya çıkan oyuncular olarak sorumluluğun aslında bizde olduğunun hepimiz farkındaydık. Sahadaki performansı verenler, bu sonuçların ortaya çıkmasında söz sahibi olan futbolculardır. Bu sene başarısızlık olmuştur. Ama bunu sadece Fatih hocaya yıkmamak lazım.

Biz futbolcular olarak gidişattan memnun değildik. Bu gidişatı düzeltmek için futbolcular olarak çok çalışıyorduk. Böyle bir şey beklemiyorduk tabii ki! Ani gelişen bir haber. Bundan sonra nasıl ilerleyeceğimizi de o zaman kestiremiyorduk. Başımızda hoca vardı, sorumlu o gözüküyordu ama sahaya çıkan oyuncular olarak sorumluluğun aslında bizde olduğunun hepimiz farkındaydık. Bu yönden Fatih hoca görevden alındıktan sonra kendimizi de takım olarak suçlu hissettik. Çünkü sahadaki performansı verenler, bu sonuçların ortaya çıkmasında söz sahibi olan futbolculardır."

