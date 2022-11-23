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    Kerem Aktürkoğlu ailesiyle birlikte umrede

    Kerem Aktürkoğlu ailesiyle birlikte umrede

    Galatasaray'ın genç oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, ailesiyle birlikte gittiği umre ziyaretinden bir kareyi hayranlarıyla paylaştı.
    • 23.11.2022 - 17:26
    • Güncelleme : 23.11.2022 - 17:35
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    Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Kerem Aktürkoğlu da Dünya Kupası'nda kafa dinlemek isteyen futbolcular arasında yer aldı.

    Genç oyuncu, ailesiyle birlikte gittiği umre ziyaretinden bir kareyi hayranlarıyla paylaşmayı da ihmal etmedi.

    Kerem'in paylaşımına "Esselamu aleyküm" yazması da dikkat çekti.

    21 maçta 9 gole katkı

    24 yaşındaki oyuncu, bu sezon 21 maçta 6 gol 3 asistlik performans sergiledi.

    Kerem Aktürkoğlu ailesiyle birlikte umrede #1


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