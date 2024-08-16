Kerem Aktürkoğlu: Ben hariç herkes konuştuğu için kirlilik oluyor

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Galatasaray, Süper Lig’in 2. haftasında deplasmanda karşılaştığı Konyaspor mücadelesini 2-1 kazandı.

Sarı-kırmızılıları maçta 1-0 öne geçiren gol 41. dakikada Kerem Aktürkoğlu’ndan geldi.

1 GOL 1 ASİST YAPTI

Ceza sahası içi sağ tarafında son çizgide topla buluşan Icardi’nin arka direğe çevirdiği topta altıpas içinde dokunuşunu yapan Kerem, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Böylelikle Kerem bu sezonki ilk lig golünü atmış oldu.

Başarılı oyuncu, Barış Alper Yılmaz’ın 59. dakikadaki golünün de asistini yaptı.

Milli futbolcu, yerini 84. dakikada Elias Jelert’e bıraktı.

SÜPER LİG'DEKİ SON GOLÜNÜ 21 NİSAN'DA ATTI

25 yaşındaki milli futbolcu Süper Lig’deki son golünü geçtiğimiz sezon 21 Nisan tarihinde oynanan Pendikspor maçında atmıştı. Deneyimli oyuncu, 7 maç sonra ligde gol sevinci yaşadı.

"KONYASPOR DEPLAMANI HER ZAMAN ZORDUR"

Konyaspor karşısında 1 gol ve 1 asist yapan Kerem Aktürkoğlu, karşılaşma sonrası açıklamada bulundu.

Kerem, sözlerine şöyle başladı:

Konyaspor deplasmanı her zaman zordur. Konya ligin köklü takımlarından. Ligin başında olması da zorluk getiriyor. Çünkü kamplardan sonra üzerimizde yorgunluklar oluyor. Ligin sonraki süreçlerinde galibiyetin önemi artacak çünkü rakiplerimiz de buraya gelecek. Arkadaşlarımızın ayağına sağlık.

"BENİM BİRAZ DOLMUŞLUĞUM VAR"

Eleştiriler için konuşan Kerem, şu sözleri sarf etti:

4 sezon 170 küsür maç oynadım. Galatasaray'daki misyonumu biliyorum. Ne görev verilirse yapmaya hazırım. Görev verildiği takdirde Galatasaray formasını, armasını Galatasaray menfaatleri doğrultusunda en güzel şekilde temsil edeceğim. Bu konuda kimsenin şüphesi olmasın. Amacım her zaman Galatasaray'a hizmet etmek. Benimle ilgili her zaman bir şeyler söyleniyor. Ben konuşmamayı tercih ediyorum. Çünkü benim de biraz dolmuşluğum var. Ben hariç herkes konuştuğu için kirlilik oluyor. Belki bir gün biz de konuşuruz.