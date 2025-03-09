Haber Merkezi
Sezon başında Galatasaray'dan Portekiz kulübü Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, takımının değişilmezleri arasına girdi.
Benfica formasıyla çıktığı 43 maçta 13 gol 11 asistlik bir performans gösteren Aktürkoğlu, adından sıkça söz ettiriyor.
REKLAM FİLMİNDE OYNADI
Aktürkoğlu son olarak saha dışındaki bir gelişmeyle gündemde.
Kerem Aktürkoğlu, takım arkadaşı Angel Di Maria ile birlikte kulübü Benfica'nın cep telefonu uygulamasıyla alakalı bir akaryakıt istasyonu reklamında oynadı.
SİHİR HAREKETİNİ YİNE YAPTI
Aktürkoğlu'nun reklamda telefonundan ödeme sırasında gol attığında yaptığı Harry Potter sihir hareketini tekrarladığı görüldü.
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