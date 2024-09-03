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Kerem Aktürkoğlu, Benfica'ya transfer oldu

Kerem Aktürkoğlu, Benfica'ya transfer oldu Portekiz kulübü Benfica, Galatasaray forması giyen Kerem Aktürkoğlu ile 2029 yılına kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.