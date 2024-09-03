Kerem Aktürkoğlu, Benfica'ya transfer oldu

AA & Ensonhaber
Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Portekiz’in Benfica takımına transfer oldu.
Benfica'nın yaptığı açıklamaya göre, 25 yaşındaki oyuncu gece saatlerinde Lizbon'a giderek 5 yıllık sözleşmeye imza attı.
Kerem Aktürkoğlu, 2029 yılına kadar Benfica forması giyecek.
11 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ
Benfica'nın Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'a 11 milyon euro teklif ettiği belirtildi.
179 MAÇTA 46 GOL, 42 ASİST
Galatasaray'ın 2020 yılında Erzincanspor'dan kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılı forma ile 179 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 46 gol atan Kerem Aktürkoğlu, 42 tane de asist katkısı sağladı.
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