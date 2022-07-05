Kerem Aktürkoğlu: Bu sene şampiyon olacağız

Galatasaray'ın başarılı yıldızı Kerem Aktürkoğlu, GSYİAD'ın Galatasaray'da Yılın Sporcusu ödülünü aldı. 23 yaşındaki oyuncu geleceğiyle ilgili de konuştu.

1905 GSYİAD'ın Galatasaray'da Yılın Sporcusu ödülüne Kerem Aktürkoğlu layık görüldü.

Kötü geçen sezonda takımın iyi isimlerinden biri olanbaşarılı oyuncu törene Dursun Özbek ile birlikte katıldı.

Törende konuşan Dursun Özbek, "Kerem Aktürkoğlu'na transfer olduğu günden beri Galatasaray'da duruşuyla, katkısıyla teşekkür ediyorum. Kerem bundan sonra da Galatasaray'a büyük katkılar yapacaktır, buna eminim. Günü geldiğinde Türkiye'yi yurt dışında temsil edeceğinden hiç şüphem yok." dedi.

"Hayallerim var"

Ödül töreninde hazır bulunan ve açıklamalarda bulunan Kerem Aktürkoğlu ise "Ben Galatasaray'a hayallerimle geldim. Hayallerimi adım adım gerçekleştiyorum. Bundan sonra da hayallerim var. Bu hayaller için geride durmayacağım. Öncelikle Galatasaray armasını en iyi şekilde taşıyacağım. Sonrasında hayat bize ne getirir bilmiyorum." açıklamasını yaptı.

Ödül töreninde açıklamalarda bulunan Kerem Aktürkoğlu ise "Ben Galatasaray'a hayallerimle geldim. Hayallerimi adım adım gerçekleştiyorum. Bundan sonra da hayallerim var. Bu hayaller için geride durmayacağım. Öncelikle Galatasaray armasını en iyi şekilde taşıyacağım. Sonrasında hayat bize ne getirir bilmiyorum." açıklamasını yaptı.

"Okan hoca çok sıcakkanlı"

Kerem Aktürkoğlu ayrıca, "Bu sene çok daha fazla başarılı olacağımıza inanıyorum. Bu sene Avrupa maceramız yok. Bu bizim için kötü bir durum. Galatasaray buna alışık değil. Galatasaray, takımını Şampiyonlar Ligi müziğiyle görmeye alışıktır. İnşallah seneye hak ettiğimiz yerde olacağımızı düşünüyoruz.

Ben ilk Okan Hoca ile konuştuğumda hayırlı olsun dilemiştim. Gelecek ile ilgili planlamaları konuştuk. Çok cana yakın. Teknik direktör - futbolcu ilişkisi her zaman olmalı, ağabey - kardeş ilişkisini de çok güzel ayarlıyor. Çok sıcakkanlı. Çok başarılı olacağız bu sezon. Hocamızın, futbolculara A'dan Z'ye güzel yaklaşımı var. Bu sene daha başarılı olacağız." şeklinde konuştu.

"Gelecek sezon şampiyon olacağız"

Gelecek sezonu lider olarak bitireceklerine inandığını söyleyen başarılı futbolcu, "Taraftarların bize, armaya karşı olumsuz bir istekleri, hareketleri olmamıştır. Geçen sezon 13'üncü bitirdik. Hiçbir zaman desteklerinden mahrum bırakmadılar. Her maç tribünler doluydu. Futbolcularımız, ben, takım arkadaşlarım, herhangi biri hiç kimse ismini, futbolunu değerlendirmeden hepimizin tek amacı armaya layık olabilmek. O formayla sahaya en iyisini verebilmek. Bizlere desteklerini hiçbir zaman eksik etmesinler. Onların desteğiyle çok daha iyi oynuyoruz. Bu sezon inanıyorum ki şampiyon olacağız." diyerek sözlerini noktaladı.