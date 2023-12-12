Kerem Aktürkoğlu: Büyük liglerin büyük takımlarında oynamak istiyorum Galatasaray forması giyen Kerem Aktürkoğlu, geleceğiyle ilgili "Doğru zamanda kariyerimde yeni bir adım atmayı amaçlıyorum. Büyük liglerin büyük takımlarında oynamak istiyorum" dedi.

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Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, dünyanın önde gelen İngiliz haber sitesi The Athletic'e açıklamalarda bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son haftasında oynanacak Kopenhag maçı öncesinde İngilizlere röportaj veren milli oyuncu, kariyeri hakkında konuştu.

"Oyunumu geliştirmemde bana daha çok imkan sağlıyor"

Wilfried Zaha'nın Galatasaray'a transfer olmasıyla sol kanat mevkisinden 10 numara pozisyonuna geçiş yapan Kerem Aktürkoğlu, şunları dedi:

Oyunumu geliştirmemde bana daha çok imkan sağlıyor. 4 yıl sadece sol kanatta oynadım. Şimdi başka bir rolde ortada oynuyorum, benim için yeni bir meydan okuma ama iyi bir fırsat aynı zamanda. Benim için, 'Yerimi sağlama almam için daha iyi olmam lazım' düşüncesi beni motive ediyor. Çok iyi oyuncular geliyor, benim için oldukça iyi.

"Büyük liglerin büyük takımlarında oynamak istiyorum"

Hedeflerinden bahseden Kerem, şu sözleri sarf etti:

Doğru zamanda kariyerimde yeni bir adım atmayı amaçlıyorum. Büyük liglerin büyük takımlarında oynamak istiyorum. Bu yüzden her gün kendimi daha çok zorluyorum. Oynadığım maçlar birer süreç, her yıl daha iyi oluyorum. Bunu yaptığım sürece kariyerim ilerleyecek.

"Manchester United gibi bir takıma 2 gol atmak bu hayali daha güzel hale getiriyor"

Old Trafford ve Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Manchester United filelerini havalandıran 25 yaşındaki futbolcu, şu ifadeleri kullandı: