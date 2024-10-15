AA & Ensonhaber

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup’un 4. haftasında İzlanda’yı 4-2 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'ndan Kerem Aktürkoğlu, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Maç atmosferini değerlendiren Kerem,

Gerçekten zor bir hava, zemin ve ortam vardı. Ama tarih yazmak istiyorduk. Önceki 7 maçımızda 6 mağlubiyet ve 1 beraberlik almıştık; bu, bize yakışmayan bir geçmişti ve bunu değiştirmek istiyorduk. Bu bilinçle sahaya çıktık. Bugün oynamayı çok istedik

dedi.

"BU GALİBİYET, ÜLKEMİZE ARMAĞAN OLSUN"

Karşılaşma öncesinde yaşanan tartışmalara da değinen Aktürkoğlu,

Tartışmalar oldu, ancak oynanmayacak diye endişelendik. Biz sadece oynamak istiyorduk. Karadağ maçından sonra burada da galip gelerek rahatlamak istiyorduk. Maç boyunca maçı çevireceğimize inanıyorduk. Bu konuyu da aramızda konuştuk. Herkesin ayağına ve yüreğine sağlık. Birlikte güzel bir zafer elde ettik. Taraftarın desteğini hissettiğimizde daha iyi oynuyoruz; bugün de bunu başardığımızı düşünüyorum. Bu galibiyet, ülkemize armağan olsun

şeklinde konuştu.

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"ÇOCUKLUK HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRMEK İSTİYORUM"

Dünya Kupası’na katılmak istediklerini vurgulayan Kerem,

Gerçekten, bu da bize yakışmayan bir durum. En son 2002 Dünya Kupası’na katıldık. Çok istiyoruz. Avrupa Şampiyonası hayalimi gerçekleştirdim; umarım grup olarak Dünya Kupası hayalimizi de gerçekleştiririz. Orada da güzel başarılar elde ederek ülkemizi gururlandırmak istiyoruz

ifadelerini kullandı.

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"ORKUN BENFICA'DA BANA ÇOK YARDIMCI OLUYOR"

Son olarak Benfica’daki durumuna dair düşüncelerini paylaşan Kerem,

Orkun’la güzel bir dostluğumuz var, bana çok yardımcı oluyor. Ayrıca Türkçe konuşan Zeki Amdouni de bizimle. Orada güzel bir ortam yaratıyoruz ve Türkiye’yi oraya biraz tanıtmaya çalışıyoruz. Ama önemli olan şu anda Milli Takım ve onun başarısı. Bugün de bunu başardık. Bu zafer, takım arkadaşlarıma ve ülkeme armağan olsun

dedi.