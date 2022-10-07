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    Kerem Aktürkoğlu, hastalığı nedeniyle antrenmanda yer almadı

    Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürürken Kerem Aktürkoğlu dışında tam kadro çalıştı.
    • 07.10.2022 - 13:20
    • Güncelleme : 07.10.2022 - 13:36
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    Kerem Aktürkoğlu, hastalığı nedeniyle antrenmanda yer almadı

    Galatasaray, Süper Lig 'in 9. haftasını BAY geçecek. Sarı-kırmızılı takım, 3 günlük iznin ardından dün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde 10. haftada oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarına başlamıştı.

    Galatasaray, basına açık idman yaptı

    Sarı-kırmızılı takım, Kayserispor maçının hazırlıklarını bugün ilk bölümü basına açık olan idmanla devam ettirdi. Okan Buruk'un idman öncesi açıklama yaptığı antrenmanı 50'nin üzerinde gazeteci takip ederken birçok basın çalışanı, açıklama esnasında Okan Buruk'a bu sezon iletişim konusunda gösterdikleri kolaylıktan dolayı teşekkür etti.

    Kerem Aktürkoğlu, hastalığı nedeniyle antrenmanda yer almadı #1

    Kerem Aktürkoğlu, antrenmanda yer almadı

    Galatasaray, Kayserispor hazırlıklarını Kerem Aktürkoğlu'ndan yoksun sürdürdü. Gribal enfeksiyon olan Kerem, bu nedenle çalışmaya katılmadı. 23 yaşındaki oyuncunun kısa süre içinde takıma dönmesi bekleniyor.

    Kerem Aktürkoğlu, hastalığı nedeniyle antrenmanda yer almadı #2

    Oyuncular kendi aralarında hazırlık maçı yaptı

    Okan Buruk, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hazırlık maçı için rakip bulamadıklarını, bu nedenle kendi aralarında Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yarın bir hazırlık maçı yapacaklarının sinyalini verdi.

    Kerem Aktürkoğlu, hastalığı nedeniyle antrenmanda yer almadı #3

    Kerem Aktürkoğlu, hastalığı nedeniyle antrenmanda yer almadı #4


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