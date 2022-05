Haberler

Kerem Aktürkoğlu: Her şey için teşekkürler

Süper Lig'de başarılı bir sezon geçiren Kerem Aktürkoğlu, "Bu forma ile geçirdiğim her an benim için unutulmaz olacak. Her şey için teşekkürler" paylaşımını yaptı.