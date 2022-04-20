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    Kerem Aktürkoğlu: Hocamla aramız iyi

    Kerem Aktürkoğlu: Hocamla aramız iyi

    Yeni Malatyaspor maçında teknik direktör Domenec Torrent'e tepki gösteren Kerem Aktürkoğlu, yanlış anlaşıldığını ve hocayla arasının iyi olduğunu söyledi.
    • 20.04.2022 - 16:10
    • Güncelleme : 20.04.2022 - 16:42
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    Galatasaray'da son maçta Kerem Aktürkoğlu ile Torrent arasında yaşananlar merak uyandırmıştı.

    Yeni Malatya maçında 84. dakikada kenara alınırken, Teknik Direktör Domenec Torrent’e tavır yapar gibi kulübeye yönelen Kerem Aktürkoğlu’nun, yanlış anlaşıldığını hissettiği için konuşma ihtiyacı duyduğu öğrenildi.

    Hocasına saygısızlık yaptığıyla ilgili yorum ve paylaşımlar üzerine, planda olmamasına rağmen Kerem’in yayıncı kuruluşa röportaj verdiği belirtildi.

    Kerem Aktürkoğlu: Hocamla aramız iyi #1

    "Aramız oldukça iyi"

    “Ailemden terbiye aldım. Yanlış anlaşıldıysam özür dilerim. Aramız oldukça iyi.” diyerek hocasına haksızlık yapılmamasını isteyen sarı-kırmızılı futbolcunun, “Fenerbahçe maçına ve bu karşılaşmaya sakat çıktım, tam iyileşmedim. Hocaya 70 dakika oynayabileceğimi söyledim. Şut çekmemem lazım. Ayağımı sordu, ‘Ağrım olmadı ama o pozisyonda şut çekmem lazım’ dedim. Ben büyüklerime terbiyesizlik yapmam.” bu sözlerle yanlış anlaşılmanın önüne geçmek istediği dile getirildi.

    "Sahada olan sahada kalır"

    Torrent ise genç futbolcunun hareketiyle ilgili olarak, “Las Vegas’ta olduğu gibi, saha içerisinde olan, saha içerisinde kalır. Arada böyle şeyler oluyor, futbolun parçası. ‘Sakin ol, çok iyi oynadın, aklında bu kalsın’ dedim.” diyerek konuyu noktalamıştı.

    Kerem Aktürkoğlu: Hocamla aramız iyi #2

    Kerem Aktürkoğlu: Hocamla aramız iyi #3


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