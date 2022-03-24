Kerem Aktürkoğlu için Franck Ribery benzetmesi

Fransız basını, Portekiz - Türkiye maçı öncesi Kerem Aktürkoğu hakkında detaylı bir habere yer verdi.

Galatasaray'da bu sezon sergilediği başarılı performans ile dikkat çeken Kerem Aktürkoğlu, Fransız basınının da ilgisini çekti.

L'Equipe Gazetesi, genç futbolcuyla ilgili detaylı bir analize yer verdi.

"FRANCK RİBERY'YE BENZİYOR"

Kerem'in İzmit depremini yaşadığı belirtilirken, "1999 yılında İzmit'te yaşanan depremden sağ kurtulan Kerem, Türkiye'nin Portekiz karşısında en büyük umudu. Depremde onu kurtaran dedesi, aynı zamanda Galatasaray'a da büyük bir oyuncu kazandırmış oldu." ifadelerine verildi.

Kerem Aktürkoğlu'nun gol sevincine de değinilen haberde, "İstanbul'u kendine aşık eden Kerem, gol sevinçlerinde sihirli bir değneği varmış gibi davranıyor ve çok sevdiği Harry Potter filmine göndermede bulunuyor" denildi.

FRANCK RIBERY'YE BENZETİLDİ

Genç oyuncunun kariyerine dikkat çekilirken, "Fatih Terim tarafından 3. ligde oynarken keşfedilen Kerem, tıpkı Fransa 3. Ligi'nden Galatasaray'a transfer olan ve dünyaya adını duyuran Franck Ribery gibi." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray'ın, Kerem için 25 milyon euro bonservis bedeli belirlediği ve gelecek sezon Avrupa kupalarına katılamaması durumunda oyuncuyu satmak zorunda kalabileceği vurgulandı.