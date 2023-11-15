Kerem Aktürkoğlu için transfer iddiası! Sezon sonunda ayrılıyor Galatasaray forması giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun yaz transfer döneminde takımdan ayrılmaya sıcak baktığı ileri sürüldü.

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Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'ın önemli futbolcularından biri olan Kerem Aktürkoğlu, son haftalarda eleştiri oklarının hedefinde.

Yeni rolü sonrası yaşadığı düşüşle dikkat çeken milli oyuncu, skorer kimliğini de kaybetmiş durumda.

Öte yandan Kerem Aktürkoğlu'nun geçtiğimiz günlerde yurt dışına transferine açık kapı bırakmasının ardından iddialar ortaya atılmaya başlandı.

Takımdan ayrılmayı düşünüyor

Sky Sport muhabiri Ben Heckner'in haberine göre; sarı-kırmızılı forma ile gösterdiği performans ile Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken 25 yaşındaki kanat oyuncusu, yaz transfer döneminde takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor.

3 ülkede forma giymek istiyor

Yaz ayından Avrupa'ya gitmeyi isteyen Kerem'in ise isteği İspanya, Almanya veya İngiltere'de forma giymek olduğu iddia edildi.

A Milli Takım forması da giyen yıldız oyuncu için Galatasaray'ın 15 ile 20 milyon euro arasında bonservis talep etmesi bekleniyor.

Bu sezon tüm kulvarlarda 22 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, 5 gol ve 7 asistlik katkı verdi.