Kerem Aktürkoğlu: İdolüm Arda Turan Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Eyüpspor'u çalıştıran eski futbolcu Arda Turan'ı kendine idol olarak gördüğünü söyledi.

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Süper Lig'de 27 hafta sonunda topladığı 72 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da takımın önemli isimlerinde Kerem Aktürkoğlu, çarpıcı açıklamalara imza attı.

Bu sezon başarılı bir performans sergileyen hücum oyuncusu UEFA TV'nin A Milli Futbol Takımı için hazırladığı özel içerikte konuştu.

25 yaşındaki futbolcu, 3. Lig'de oynadığı dönemlerden gol sevincine, çocukluğundan idolü olan futbolcunun itirafına kadar kadar önemli ifadelerde bulundu.

"Türkiye'nin en zor ligi 3. Lig"

Kerem, sözlerine şu şekilde başladı:

Ben 3 sene farklı takımlarda, 3. Lig'de oynadım. Bence Türkiye'nin en zor ligi 3. Lig çünkü mücadele gücü çok fazla. Pes etmeye yakın olduğum zamanlardı. Futbolda başıma ne gelirse gelsin pes etmemeyi öğrendim. O pes etmemeyi, vazgeçmemeyi A Milli Takım'a seçilerek kendime kanıtlamış oldum.

"Rakibi gol atarak silahsızlaştırdığımı düşünüyorum"

Harry Potter hayranı olduğunu söyleyen başarılı isim, şu ifadeleri kullandı:

Rakibi gol atarak silahsızlaştırdığımı düşünüyorum. Futbolda böyle şeylerin bence çok güzel durduğunu düşünüyorum. Herkese özel bir gol sevinci olması gerektiğini düşünüyorum. Benim de attığım gollerden sonra 'expelliarmus' yapmam hem anlamlı hem de güzel oluyor. Çocukluğumdan beri Harry Potter hayranıyım, gözlük taktıktan sonra beni ona benzetmeye başladılar. Ben de bu özlemimi hem kitapları okuyarak hem de filmleri tekrar tekrar izleyerek giderdim.

"İdolüm, benim mevkimde oynadığı için Arda Turan"

Arda Turan'ı idol olarak gördüğünü söyleyen Kerem, şu sözleri sarf etti: