Kerem Aktürkoğlu isyan etti: Ben bunları hak etmedim

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Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Kopenhag maçında kaçırdığı goller nedeniyle sert eleştirilere maruz kalmıştı.

Tribünler tarafından ıslıklanan futbolcu, arkadaşlarına dert yandı.

Her maç iyi oynamaya çalışıyorum. İstatistiklerim de iyi. Gol atmayı isterdim ama olmadı. Hakaretleri kabul edemiyorum. Ben bunları hak etmedim.