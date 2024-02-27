Kerem Aktürkoğlu: Kenetlendikçe daha da büyüyen güçlü bir aileyiz Galatasaray'ın milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Antalyaspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig'in 27. haftasının kapanış maçında konuk ettiği Antalyaspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray liderliğini devam ettirdi.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Kerem Aktürkoğlu, "Perşembe gününden sonra mental ve fiziksel olarak yorgunluğumuz vardı. Mental yorgunluğumuzu söylemek bile istemiyorum. Camia olarak büyük bir hayal kırıklığı yaşadık. Onun etkilerini biraz sahada hissettik. Hepimiz kendimizi motive ettik. Önümüzde çok önemli maçlar var. Onlara kendimizi odaklamıştık. Önemli olan galibiyetti. İyi mücadele ettik. Antalyaspor da iyi mücadele etti ama kazanan taraf biz olduk. Çok mutluyuz" dedi.

"Kenetlendikçe daha da büyüyen güçlü bir aileyiz"

25 yaşındaki milli futbolcu sözlerini şöyle sürdürdü: