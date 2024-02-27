Kerem Aktürkoğlu: Kenetlendikçe daha da büyüyen güçlü bir aileyiz

Süper Lig'in 27. haftasının kapanış maçında konuk ettiği Antalyaspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray liderliğini devam ettirdi.
Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Kerem Aktürkoğlu, "Perşembe gününden sonra mental ve fiziksel olarak yorgunluğumuz vardı. Mental yorgunluğumuzu söylemek bile istemiyorum. Camia olarak büyük bir hayal kırıklığı yaşadık. Onun etkilerini biraz sahada hissettik. Hepimiz kendimizi motive ettik. Önümüzde çok önemli maçlar var. Onlara kendimizi odaklamıştık. Önemli olan galibiyetti. İyi mücadele ettik. Antalyaspor da iyi mücadele etti ama kazanan taraf biz olduk. Çok mutluyuz" dedi.
"Kenetlendikçe daha da büyüyen güçlü bir aileyiz"
25 yaşındaki milli futbolcu sözlerini şöyle sürdürdü:
Hat-trick yapabilirdim. Olsaydı daha güzel olurdu ama benim hatam. 2-1 bitti. Kazanmamız önemliydi. Oynayan ve oynamayanlarla birlikte bir aileyiz. Staff ile, hoca ile, yönetim ile, taraftar ile bir aileyiz. Kenetlendikçe daha da büyüyen güçlü bir aileyiz. Hiçbir şeyin konsantrasyonumuzu bozmasına izin vermememiz lazım. Olan şeyleri görüyoruz ama saha içinde kalmaya çalışıyoruz. Saha içinde herkese cevabını veriyoruz. Hak edenin şampiyon olduğu bir sene olacak inşallah. Kupayı kaldıran taraf da biz olacağız. İçeride taraftarımızla birlikte çok daha iyi bir futbol oynuyoruz. Bize olan 90 dakika destekleriyle zor zamanımızda bile mücadele ediyoruz. Biz taraftarımızla birlikte bir aileyiz. Ekip olarak mücadele ediyoruz. İnşallah iç sahadaki serimiz çok uzun maçlar boyunca devam eder.
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