Kerem Aktürkoğlu, kramponuna nişanlısının adını yazdırdı

Haber Merkezi

Portekiz Kupası çeyrek final maçında Benfica, Braga'yı konuk etti. Estadio da Luz'da oynanan mücadeleyi ev sahibi 1-0 kazandı.

Benfica'ya galibiyeti getiren golü, 39. dakikada Vangelis Pavlidis kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Benfica, adını yarı finale yazdırdı. Braga ise kupaya veda eden takım oldu.

KEREM VE ORKUN İLK 11'DE BAŞLADI

Öte yandan Benfica'da forma giyen milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, mücadeleye ilk 11'de başladı.

Orkun Kökçü, maçın tamamında sahada kalırken Kerem Aktürkoğlu, 90+2. dakikada oyundan alındı.

KRAMPONUNA NİŞANLISININ ADINI YAZDIRDI

Maç öncesinde ise Kerem, Instagram hesabından konuşulan bir paylaşıma imza attı.

Milli futbolcu, üzerinde nişanlısı Ceren Azak'ın isminin yazılı olduğu kramponunun fotoğrafını paylaştı.

Kerem'in bu gönderisi kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem yarattı.

YÜZÜKLER TAKILMIŞTI

Yakın zamanda çocuk gelişimi mezunu Ceren Azak ile evlilik yolundaki ilk ciddi adımlarını atan Kerem, Kocaeli’de gerçekleştirdikleri sade bir törenle yüzüğü takmıştı.