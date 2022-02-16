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    Kerem Aktürkoğlu, Marcao hakkında konuştu

    Kerem Aktürkoğlu, Marcao hakkında konuştu

    Galatasaray'da sezon başında Marcao'dan yumruk yiyen Kerem Aktürkoğlu, "O konuyu aşmak zorundaydım ve aştım" diyerek bu tarz durumlarda profesyonel düşünmek zorunda olduğunun altını çizdi.
    • Haber Merkezi
    • 16.02.2022 - 17:35
    • Güncelleme : 16.02.2022 - 17:43
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    Süper Lig'in dev kulübü Galatasaray'da bu sezon yıldızı daha da parlayan Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray dergisine açıklamalarda bulundu.

    Genç futbolcu kendisine sorulan soruları büyük bir samimiyetle yanıtlarken, sezon başında Marcao ile ettiği kavga hakkında da konuştu.

    "MARCAO KONUSUNU AŞMAK ZORUNDAYDIM"

    "Galatasaray'da en zorlandığın anlar Marcao ile kavga ettiğin anlar mıydı?" şeklinde gelen soruya "Gerçekten zor bir andı." diyen 23 yaşındaki oyuncu "Zordu ama aştınız." diyen muhabire "Aşmak zorundaydım çünkü. O konu ile ilgili hiç konuşmadım çok da konuşmak istemiyorum ama o konuyu aşmak zorundaydım ve aştım. Kendi önüme, geleceğime baktım. Başka hiçbir şey düşünmedim." diyerek sözlerini noktaladı.

    Kerem Aktürkoğlu, Marcao hakkında konuştu #1

    Kerem Aktürkoğlu, Marcao hakkında konuştu #2


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