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- Kerem Aktürkoğlu, Osayi karşısında etkisiz kaldı
Kerem Aktürkoğlu, Osayi karşısında etkisiz kaldı
Fenerbahçe'ye 2-0 yenilen Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun etkisiz futbolu da sarı-kırmızılı taraftarları hayal kırıklığına uğrattı.
- Haber Merkezi
- 11.04.2022 - 13:32
- Güncelleme : 11.04.2022 - 13:47
Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, evinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti.
Mücadele öncesinde sakatlığı nedeniyle durum belirsiz olan Kerem Aktürkoğlu, sağlık ekibinin yoğun çabasıyla derbide forma giyebildi.
Osayi karşısında etkisiz oynadı
Genç futbolcu, 90 dakika boyunca Osayi Samuel'le girdiği ikili mücadelelerde etkisiz kaldı.
Sakatlığı nedeniyle formsuz olduğu gözlemlenen Harry Potter lakaplı Kerem için Fenerbahçeliler, sosyal medyada capsler hazırlamayı ihmal etmedi.