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    Kerem Aktürkoğlu, Osayi karşısında etkisiz kaldı

    Kerem Aktürkoğlu, Osayi karşısında etkisiz kaldı

    Fenerbahçe'ye 2-0 yenilen Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun etkisiz futbolu da sarı-kırmızılı taraftarları hayal kırıklığına uğrattı.
    • Haber Merkezi
    • 11.04.2022 - 13:32
    • Güncelleme : 11.04.2022 - 13:47
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    Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, evinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti.

    Mücadele öncesinde sakatlığı nedeniyle durum belirsiz olan Kerem Aktürkoğlu, sağlık ekibinin yoğun çabasıyla derbide forma giyebildi.

    Osayi karşısında etkisiz oynadı

    Genç futbolcu, 90 dakika boyunca Osayi Samuel'le girdiği ikili mücadelelerde etkisiz kaldı.

    Sakatlığı nedeniyle formsuz olduğu gözlemlenen Harry Potter lakaplı Kerem için Fenerbahçeliler,  sosyal medyada capsler hazırlamayı ihmal etmedi.

    Kerem Aktürkoğlu, Osayi karşısında etkisiz kaldı #1

    Kerem Aktürkoğlu, Osayi karşısında etkisiz kaldı #2

    Kerem Aktürkoğlu, Osayi karşısında etkisiz kaldı #3


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