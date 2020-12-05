Kerem Aktürkoğlu: Rüya gibi bir gün

Galatasaray'ın genç yıldız adayı Kerem Aktürkoğlu takımının 3. golünü atarak Süper Lig kariyerinin ilk golünü kaydetti. Genç isim yayıncı kuruluşa Hatayspor maçını değerlendirdi.

Galatasaray'ın genç futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Hatayspor maçında sarı-kırmızılı takım adına bir golün altına imza attı.

"ŞAMPİYONLUĞUN EN BÜYÜK ADAYLARINDAN BİRİYİZ"

Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Kerem, "Benim için rüya gibi bir gün. Takım arkadaşlarım heyecanıma ortak oldu. 'Gol gol, ofsayt değil' dediler. Çok stresliydi. Gol olsun diye bekliyordum. Ömer Ağabey, beni çok güzel gördü. Çok heyecanlıyım. Rüya gibi. Güzel devam ediyoruz. Galibiyetler alıyoruz. Serimizi devam ettiriyoruz. Güzel oynuyoruz. Şampiyonluğun en büyük adaylarından biriyiz" dedi.



