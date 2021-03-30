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Kerem Aktürkoğlu sakatlandı
Galatasaray'da 22 yaşındaki kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu antenmanda sakatlandı. Futbolcunun, sol üst arka adale grubunda hafif-orta düzeyde zorlanma tespit edildi.
- Haber Merkezi
- 30.03.2021 - 14:51
- Güncelleme : 30.03.2021 - 14:57
Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da, çalışmalar sürüyor.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanda, yenilenme programı dahilinde salonda bireysel kuvvet çalışmaları gerçekleştirildi.
Antrenmanda milli takım kamplarında bulunan futbolcular yer almadı.
KEREM'İN TEDAVİSİNE BAŞLANDI
Pazar günkü antrenman esnasında sol üst arka adalesinde ağrı hisseden Kerem Aktürkoğlu’nun yapılan tetkiklerinin ardından sol üst arka adale grubunda hafif-orta düzey zorlanma tespit edildi. Kerem'in tedavisine başlandı.
Galatasaray, Hatayspor maçı hazırlıklarına yarın saat 17.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla devam edecek.