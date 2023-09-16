Kerem Aktürkoğlu, Samsunspor karşısında yıldızlaştı Galatasaray'ın hücum oyuncusu Kerem Aktürkoğlu yükselişini sürdürüyor. Milli futbolcu, Süper Lig'de çıktığı son 13 maçta 5 gol, 13 asistlik skor katkısı verdi.

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Süper Lig’in 5. haftasında Galatasaray’ın Samsunspor ile evinde oynadığı karşılaşmada sarı-kırmızılıların milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, iki gol kaydetti.

Mücadelenin 7. dakikasında sağ taraftan Dries Mertens’in pasında ceza sahası içinde Kerem, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

29. dakikada yine Mertens’in sağ taraftan ortasında Kerem'in bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. Başarılı futbolcu, Abdülkerim Bardakcı'nın golünde de asist yaptı.

85 dakika sahada kaldı

Ligde Gaziantep FK maçından da golü bulunan 24 yaşındaki futbolcu gol sayısını 3’e çıkardı. Milli futbolcu, Olimpija Ljubljana müsabakasında da bir gol atmıştı.

Mücadeleye 11’de başlayan Kerem Aktürkoğlu, 85. dakikada yerini Halil Dervişoğlu’na bıraktı.

Son 13 maçta 18 gole katkı yaptı

Geçtiğimiz sezonun son 9 maçı da dahil olmak üzere ligde çıktığı son 13 maçta 5 gol atan Kerem Aktürkoğlu, 13 de asist yaptı.

Söz konusu periyotta 18 gole direkt etki eden Kerem Aktürkoğlu, Icardi'yle birlikte takımın skor yükünü çeken isim oldu.

Kerem Aktürkoğlu, Samsunspor maçıyla bu sezon ligdeki gol sayısını 3'e çıkarırken 3 de asist katkısı verdi.