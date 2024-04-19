Kerem Aktürkoğlu seferberliği! Eski formuna dönmesi için... Galatasaray teknik heyeti, son haftalarda formuyla dibi gören Kerem Aktürkoğlu için harekete geçti.

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Galatasaray, son haftalarda form grafiği düşen Kerem Aktürkoğlu için özel bir terapi programı uygulamaya karar verdi.

Alanyaspor maçında ikinci yarıda oyundan alınan genç futbolcu için bu sezon zaman zaman taraftarlarla sorun yaşandığı ve dış etkenlerden etkilendiği belirtiliyor.

Eski formuna dönmesi için çabalanacak

Kulüp, Kerem Aktürkoğlu'nun formunu tekrar yükseltmek için profesyonel destek sağlayarak özel bir terapi programı uygulayacak. Bu sayede Kerem'in formuna kavuşması ve performansını artırması hedefleniyor.