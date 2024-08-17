Kerem Aktürkoğlu, Sneijder’in izinde Galatasaray’ın Konyaspor’u mağlup ettiği maçta 1 gol ve 1 asist yapan Kerem Aktükroğlu, Wesley Sneijder’in gol sayısına ulaştı.

Haber Merkezi

Süper Lig'de 2. haftanın açılış maçında Konyaspor ve Galatasaray, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşılaştı.

Sarı-kırmızılılar, 41. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nın golüyle öne geçti. Ev sahibi takım, 45. dakikada Oğulcan Ülgün'ün golüyle skoru eşitledi. İlk yarı karşılıklı gollerle sona erdi.

İkinci yarıda sahneye çıkan Barış Alper Yılmaz, 59. dakikada takımını yeniden öne geçirdi.

Galatasaray maçı 2-1 kazandı ve puanını 6 yaptı. Konyaspor 3 puanda kaldı.

Öte yandan, Galatasaray’ın Konyaspor’u mağlup ettiği karşılaşmada 1 gol ve 1 asistle yıldızlaşan Kerem Aktükroğlu, dikkat çeken bir istatistikle gündeme geldi.

SNEIJDER'İ YAKALADI

Sarı kırmızılı takımın 25 yaşındaki oyuncusu, Konyaspor ağlarını sarsarak toplam gol sayısını 45’e çıkardı ve kulübün efsane isimlerinden Wesley Sneijder’i yakaladı.

Sneijder, Galatasaray formasıyla 13.888 dakikada 45 gol ve 44 asist kaydetmişti. Kerem Aktürkoğlu ise aynı gol sayısına 11.581 dakikada ulaştı ve 40 asist yaptı.

5 GOL KATKISI DAHA YAPARSA GEÇMİŞ OLACAK

Kerem, Galatasaray formasıyla toplamda 5 skor katkısı daha yaparsa Hollandalı 10 numarayı arkasında bırakacak.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Milli oyuncu, geçtiğimiz sezon, Süper Lig'de 37 maçta 12 gol 7 asist yapmıştı.