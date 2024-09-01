Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'deki ikinci golünü attı

İHA
Süper Lig’in 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda Adana Demirspor’u 5-1 mağlup etti.
Sarı-kırmızılıları 1-0 öne geçiren gol, 25 yaşındaki futbolcu Kerem Aktürkoğlu’ndan geldi.
SÜPER LİG'DEKİ İKİNCİ GOLÜNÜ ATTI
Milli oyuncu 9. dakikada Metehan’ın uzun topunda kaleci Deniz’in de hatasını değerlendirerek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
Bir önceki lig maçında Konyaspor karşısında da ağları sarsan Kerem, ligdeki gol sayısını 2’ye çıkardı.
70 dakika sahada kalan Kerem, yerini Yunus Akgün’e bıraktı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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