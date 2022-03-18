Kerem Aktürkoğlu: Taraftarımla gurur duyuyorum

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona'ya elenmesinin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama paylaşımda bulundu.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, Barcelona yenilgisi sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Genç oyuncu yaptığı açıklamada, "Düşler Sahnesi maalesef bizim için sona erdi. Büyük zafere bu kadar yaklaşmışken daha da ileriye gitmek tek arzumuzdu. Her ne kadar dünkü Barcelona maçı ile elenmiş olsak da, çok şey kazandık." dedi.





"TARAFTARIMLA GURUR DUYUYORUM"

Takımın vermiş olduğu mücadeleye değinen Kerem Aktürkoğlu, "Tecrübe, takım ruhu, birliktelik ve daha niceleri. Bu kazançlar bizi ilerideki başarılarımıza ulaştıracak buna yürekten inanıyorum. Nasıl ki taraftarımız dün bir saniye bile takımı desteklemekten vazgeçmedi. Biz de mücadeleden bir saniye vazgeçmeyeceğiz. Takımımla ve taraftarımla gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.



