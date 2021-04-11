Kerem Aktürkoğlu ve Falcao hastaneye kaldırıldı

Galatasaray antrenmanında Radamel Falcao ile Kerem Aktürkoğlu kafa kafaya çarpışırken iki oyuncu da hastaneye götürüldü.

Galatasaray'da Fatih Karagümrük maçının ardından bugün Florya'da gerçekleşen antrenmanda sakatlık yaşandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Sarı-kırmızılılarda Radamel Falcao ile Kerem Aktürkoğlu'nun hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

GS TV'den aktarılan bilgiye göre; Galatasaray antrenmanında Falcao ile Kerem Aktürkoğlu kafa kafaya çarpıştı.

"FALCAO'NUN YÜZ KEMİKLERİNDE KIRIK TESPİT EDİLDİ"

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Bugün yapılan antrenmanda yaşadıkları kafa çarpışmasının ardından sponsor hastanemiz Ulus Liv Hospital’da tetkikleri gerçekleştirilen oyuncularımızdan Radamel Falcao’nun yüz kemiklerinde kırık tespit edildi.

Oyuncumuzun bu akşam anestezi altında kapalı bir redüksiyon müdahalesi ile tedavisi planlandı.

Yapılan tetkiklerinde herhangi bir problem ile karşılaşılmayan Kerem Aktürkoğlu ise tedbir amaçlı olarak gözetim altında tutulacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.