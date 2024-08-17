Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi'nin uyumu göz dolduruyor

Haber Merkezi
Galatasaray'ın yıldız forveti Mauro Icardi, Süper Lig kariyerinde en fazla asist yaptığı isim olarak Kerem Aktürkoğlu'nu belirledi.
Arjantinli süperstar, milli futbolcuya toplamda 5 gol pası verdi.
GALİBİYET SERİSİ 3 MAÇA ÇIKTI
Geçen sezonun son haftasında Konyaspor'u mağlup ederek şampiyon olan Galatasaray, bu galibiyetle başladığı galibiyet serisini 3 maça çıkardı.
Bu başarılı performans, takımın yeni sezondaki iddialı yolculuğunun da habercisi oldu.
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