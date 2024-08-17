Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi'nin uyumu göz dolduruyor
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Galatasaray'ın yıldız forveti Mauro Icardi, Süper Lig kariyerinde en fazla asist yaptığı isim olarak Kerem Aktürkoğlu'nu belirledi.

Arjantinli süperstar, milli futbolcuya toplamda 5 gol pası verdi.

GALİBİYET SERİSİ 3 MAÇA ÇIKTI

Geçen sezonun son haftasında Konyaspor'u mağlup ederek şampiyon olan Galatasaray, bu galibiyetle başladığı galibiyet serisini 3 maça çıkardı.

Bu başarılı performans, takımın yeni sezondaki iddialı yolculuğunun da habercisi oldu.