Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi'nin uyumu göz dolduruyor Mauro Icardi'nin Süper Lig kariyerindeki en fazla asist yaptığı oyuncu Kerem Aktürkoğlu oldu. Arjantinli yıldız, milli futbolcuya 5 gol pası verdi.

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Galatasaray'ın yıldız forveti Mauro Icardi, Süper Lig kariyerinde en fazla asist yaptığı isim olarak Kerem Aktürkoğlu'nu belirledi.

Arjantinli süperstar, milli futbolcuya toplamda 5 gol pası verdi.

GALİBİYET SERİSİ 3 MAÇA ÇIKTI

Geçen sezonun son haftasında Konyaspor'u mağlup ederek şampiyon olan Galatasaray, bu galibiyetle başladığı galibiyet serisini 3 maça çıkardı.

Bu başarılı performans, takımın yeni sezondaki iddialı yolculuğunun da habercisi oldu.