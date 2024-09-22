Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün 'helal et' sohbeti Portekiz temsilcisi Benfica'nın yayınladığı videoda yıldızlarımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü arasındaki 'helal et' muhabbeti dikkatlerden kaçmadı. O anlar kameraya böyle yansıdı...

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Haber Merkezi

Portekiz temsilcisi Benfica, A Milli Futbol Takımımızın yıldız isimlerinden Orkun Kökçü'yü transfer etmesinin ardından son olarak Kerem Aktürkoğlu'nu da kadrosuna kattı.

Portekiz kariyerine çok hızlı bir başlangıç yapan Kerem, Galatasaray'dan ayrılıp Benfica'ya imza attıktan sonra sadece 2 maça çıktı, 2 golle yıldızlaştı.

Orkun ise geçtiğimiz hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde çok şık bir frikik golüyle Benficalıları sevince boğdu.

PORTEKİZ'DE OYNAYAN KEREM VE ORKUN ARASINDA 'HELAL ET' MUHABBETİ

İki yıldızımızın da yüksek performansları sonrası ilgi giderek artarken, Benfica Kulübü iki Türk futbolcu için özel içerik üretti.

Yayınlanan videoda iki oyuncumuz arasındaki 'helal et' muhabbeti dikkat çekti.

Kerem Orkun'a, "Burada restoranlar var mı yoksa hepsi Lisbon tarafında mı?" diye sordu.

"BURADA HELAL KESİM ET BULMAK ZOR"

Orkun ise, "Lisbon tarafında daha iyi restoranlar var. Burada pek çok açıkçası bizim oturduğumuz mahallede bir tane var. Ama genellikle ben buradan eve yemek götürüyorum. Ya da annem olsun babam olsun geldiklerinde yemek yapıyorlar." yanıtını verdi.

Daha sonra Orkun, Portekiz'de helal kesim et bulmanın zor olduğunu aktardı.

Orkun, "Bir de etler de biraz sıkıntılı, helal et bulmak biraz oluyor." dedi.

"ARTIK İSTANBUL'DAN FALAN GETİRTECEĞİZ"

Kerem'in ise Orkun'a yanıtı, "Dün konuştum bir yerle böyle burada gerçekten zor helal et bulmak. Bizim kendi kültürümüze ve dinimize göre. Artık İstanbul’dan falan kendimiz getirteceğiz." şeklinde oldu.

Orkun son olarak ise helal kesim etleri 1 yıl boyunca Hollanda'dan getirttiğini sözlerine ekledi.

Orkun, "Ben 1 sene Hollanda’dan getirttim. Orada kasap bir abimiz var annem babam geldiğinde oradan getiriyorlar." şeklinde konuşurken Kerem'den, "O zaman bir deep freeze almak lazım." yanıtı geldi.