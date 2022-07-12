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    Kerem Aktürkoğlu ve Van Aanholt kavga etti

    Galatasaray'da salı sabahı gerçekleştirilen antrenmanda Kerem Aktürkoğlu ile Patrick Van Aanholt arasında gerginlik yaşandı.
    • 12.07.2022 - 16:41
    • Güncelleme : 12.07.2022 - 16:46
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    Kerem Aktürkoğlu ve Van Aanholt kavga etti

    Hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Galatasaray'da, kampta iki futbolcu arasında gerginlik yaşandı.

    Sarı-kırmızılıların salı günü sabah saatlerinde gerçekleştirilen antrenmanında Kerem Aktürkoğlu ile Patrick Van Aanholt arasında gerginlik yaşandı.

    Galatasaray'da diğer futbolcular, araya girerek iki ismi ayırdı ve tartışmanın büyümesine engel oldu.

    Kerem Aktürkoğlu ve Patrick van Aanholt arasında yaşanan gerginlik - İZLE

    "Neler oluyor?"

    Patrick Van Aanholt, daha sonra Instagram hesabından, "Neler oluyor?" şeklinde bir paylaşım yaptı.

    Kerem Aktürkoğlu ve Van Aanholt kavga etti #1

    Kerem Aktürkoğlu ve Van Aanholt kavga etti #2

    Kerem Aktürkoğlu ve Van Aanholt kavga etti #3

    Kerem Aktürkoğlu ve Van Aanholt kavga etti #4


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