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    Kerem Aktürkoğlu yedeğe çekiliyor

    Kerem Aktürkoğlu yedeğe çekiliyor

    Alanyaspor maçından 2-2'lik beraberlikle ayrılan Galatasaray'da 2 puanın faturası, Kerem Aktürkoğlu'na kesildi.
    • 27.10.2022 - 15:18
    • Güncelleme : 27.10.2022 - 15:40
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    Son olarak Süper Lig'de Alanyaspor'a karşı alınan 2-2'lik beraberlikte bazı futbolcuların gösterdiği performans, Okan Buruk'u çok kızdırdı.

    Fanatik'in haberine göre; Alanya maçındaki korner pozisyonunda çalım atmak isterken topu kaptıran ve dönüşte beraberlik golüne sebep olan Kerem'e çok sinirlenen Okan Buruk, genç yeteneği Karagümrük karşısında kızağa çekmeye hazırlanıyor.

    Kerem Aktürkoğlu yedeğe çekiliyor #1

    Okan Buruk'u çileden çıkardı

    Sarı-kırmızılı formayla bu sezon beklentilerin çok altında kalan ve bir süredir yeni sözleşme talebiyle gündeme gelen Kerem Aktürkoğlu, bu kez hocası Okan Buruk'u çileden çıkardı.

    Alanyaspor maçının son dakikalarında kazanılan korner atışında pas vermek yerine rakibini çalımlamaya kalkınca topu kaptıran Kerem'in pozisyonu, Galatasaray'ın kalesindeki beraberlik golüyle sonuçlanınca, Okan Hoca kulübede çılgına dönmüştü.

    Kerem Aktürkoğlu yedeğe çekiliyor #2

    "Ne yazık ki zeki değiliz"

    Maçtan sonraki basın toplantısında da tepkisini açıkça dile getiren ve "Ne yazık ki zeki değiliz." diyen Buruk, Kerem'i cuma günkü Karagümrük karşılaşmasında kulübeye çekmeyi planlıyor.

    Okan Hoca'nın son idmanda da Kerem'le bir görüşme yaparak, daha konsantre ve daha dikkatli olmasını istediği öğrenildi. Genç oyuncunun, kaptırdığı top nedeniyle üzgün olduğunu hocasına ilettiği de gelen haberler arasında.

    Kerem Aktürkoğlu yedeğe çekiliyor #3


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