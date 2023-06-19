Kerem Aktürkoğlu zammı kaptı Galatasaray'da şampiyonluğun önemli isimlerinden biri olan Kerem Aktürkoğlu ödülünü 3 kat zam yapılarak aldı.

Ligde ipi göğüsleyerek Şampiyonlar Ligi kapısını açan Galatasaray'da yönetim, zafere katkı yapan en önemli isimlerden biri olan Kerem Aktürkoğlu'nu ödüllendirdi.

İcardi'den sonra 9 gol-11 asistle takımın en skorer ismi olan 24 yaşındaki yıldızın maaşı 3'e katlandı. Sarı-kırmızılı kulüple 3 yıllık daha sözleşmesi bulunan milli futbolcunun, 9 milyon euroluk garanti ücreti 27 milyon TL'ye çıkarıldı.

Primler de var

Avrupa'dan önemli talipleri olduğu da konuşulan Kerem'in iyileştirme yapılan mukavelesine performansına bağlı bonuslar da koyuldu.

15-25-35 maça özel 1'er milyon TL primlere hak kazanacak başarılı futbolcu, ayrıca hedeflenen gol ve asist sayısına (15) ulaşırsa 2 milyon TL daha alacak. Şampiyonluk halinde yine 1-2 milyon TL arasında ek başarı ödemesi yapılacak.

En çok kazanan yerli oldu

Muslera'nın ardından 2. kaptan olan Galatasaray'ın 'Harry Potter' lakaplı sihirbazı, böylece yerliler arasında en çok kazanan isim oldu.

Geride kalan sezonda 38 resmi maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, bunların 32'sinde ilk 11'de başladı. 2718 dakika sahada kalan milli oyuncu, 10 gol, 13 asist ile skora katkı sağladı. Ayrıca Kerem, bu sezonu asist kralı (11) olarak tamamladı.