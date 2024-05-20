Kerem Aktürkoğlu'dan, Mert Hakan Yandaş'a cevap

ensonhaber.com

Süper Lig'de 37. hafta karşılaşmasında Galatasaray evinde Fenerbahçe'yi ağırlamış, sarı-lacivertliler karşılaşmadan 1-0 galip ayrılmıştı.

Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile Fenerbahçe forması giyen Mert Hakan Yandaş'ın tartışması ise maç öncesine damga vurmuştu.

Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar ile ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.

"Galatasaray Kaptanı, onların seviyesine inmez"

Kerem Aktürkoğlu yaptığı paylaşımda Mert Hakan Yandaş'a cevap verdi.

İşte Kerem Aktürkoğlu'nun o paylaşımı;

''Galatasaray taraftarına hak ettiği şampiyonluğu bir hafta öncesinden yaşatamadığımız için üzgünüz. Evimizde, taraftarımızla birlikte, tıpkı geçen sezonki gibi bir final yapmak istiyorduk; ama olmadı.



Maalesef bu iniş ve çıkışlar, mutluluklar ve hayal kırıklıkları, hayatın kendisi.



Ancak Galatasaray, tarihi boyunca her zaman her zorluktan geri dönmeyi başarmıştır. Biz de tüm sezon emek verdiğimiz, hakkımız olan şampiyon- luğu kazanabilmek adına, sezonun son haftasın- da her şeyimizi vereceğiz.



Şunun bilinmesini isterim ki; Galatasaray Kaptanı, varlığını saha dışı olaylara borçlu olanlara gerekli ölçüde, hak ettikleri şekilde cevap verir; ancak onların seviyesine inmez.



Yapmamız gerekenin ne olduğunu biliyoruz. Tam konsantrasyonla, İstanbul'a 24. kez şampiyon dönmek için sonuna kadar mücadele edeceğiz.''