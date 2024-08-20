Kerem Aktürkoğlu'na hayranından dua: Allah kıldığın namazları kabul etsin Galatasaray'ın genç oyuncusu Kerem Aktürkoğlu arabasıyla seyir halindeyken taraftar topluluğuna denk geldi. Aracını durduran Aktürkoğlu, taraftarlardan çokça destek mesajı aldı.

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Haber Merkezi

Galatasaray’ın başarılı oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, son dönemde sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından eleştiriliyordu.

Ancak, Konyaspor ile oynanan ve 3-1 kazanılan maçta attığı golle eleştirilere yanıt verdi.

Maç sonrası arabasıyla seyir halindeyken taraftar yoğunluğunu fark eden Aktürkoğlu, durarak hayranlarına imza dağıttı.

TARAFTARDAN DUA ALDI

Bu sırada bir taraftar, Aktürkoğlu’na “Allah kıldığın namazları kabul etsin.” diyerek dua etti.

Yapılan dua karşısında milli oyuncu, şaşkınlığını gizleyemedi.

Bu sıcak anlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü