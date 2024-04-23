Kerem Aktürkoğlu'na psikolojik destek Galatasaray, şampiyonluk yolunda büyük bir avantajı eline geçirirken takım içinde tek soru işareti Kerem Aktürkoğlu durumunda. Avrupa ekiplerinin yakından takip ettiği; ancak son haftalarda performansında ciddi bir düşüş olan milli oyuncuya psikolojik destek başladı.

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Pendik maçında oyuna girdikten sonra yaşadığı penaltı kaçırma ve daha sonra atma süreciyle zor bir zaman geçiren Kerem Aktürkoğlu, takım arkadaşlarından büyük destek görüyor.

Soyunma odasında, Kerem'in moralinin oldukça bozuk olduğunu fark eden takım arkadaşları, onu kutlamak ve desteklemek için bir araya geldi.

Bu jest, Kerem'in moralini yükseltirken, takım içindeki birlik ve dayanışma duygusunu da pekiştirdi.

Formunu yükseltmesini istiyor

İlerleyen haftalarda sakatlık veya ceza gibi durumlar olmadığı sürece, Barış ve Ziyech'in kanatlarda ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Kerem'in ise formunu tekrar yakalayarak takıma katkı sağlamak için çalışmalarını sürdürmesi gerekecek.