Kerem Aktürkoğlu'na psikolojik destek

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Pendik maçında oyuna girdikten sonra yaşadığı penaltı kaçırma ve daha sonra atma süreciyle zor bir zaman geçiren Kerem Aktürkoğlu, takım arkadaşlarından büyük destek görüyor.
Soyunma odasında, Kerem'in moralinin oldukça bozuk olduğunu fark eden takım arkadaşları, onu kutlamak ve desteklemek için bir araya geldi.
Bu jest, Kerem'in moralini yükseltirken, takım içindeki birlik ve dayanışma duygusunu da pekiştirdi.
Formunu yükseltmesini istiyor
İlerleyen haftalarda sakatlık veya ceza gibi durumlar olmadığı sürece, Barış ve Ziyech'in kanatlarda ilk 11'de başlaması bekleniyor.
Kerem'in ise formunu tekrar yakalayarak takıma katkı sağlamak için çalışmalarını sürdürmesi gerekecek.
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