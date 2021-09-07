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    Kerem Aktürkoğlu'na zam yapılacak

    Kerem Aktürkoğlu'na zam yapılacak

    Galatasaray'da Marcao'yu affeden yönetim, olayda mağdur olan Kerem Aktürkoğlu'na da zam yaparak gönlünü almayı hedefliyor.
    • Haber Merkezi
    • 07.09.2021 - 09:30
    • Güncelleme : 07.09.2021 - 09:43
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    Galatasaray'da sıra iç transfere geldi ve bu ay içerisinde somut adımlar atılacak.

    4 KATI ZAM

    Marcao'yu affeden sarı-kırmızılı kulüp, olayın mağduru Kerem Aktürkoğlu'nun da gönlünü alacak. 900 bin TL garanti parayla Galatasaray'ın en az kazanan ismi olan Kerem'in sözleşmesine zam yapılacak.

    Ücreti 4 milyon TL seviyesine çekilecek genç oyuncunun kontratına, 20 milyon euro üzerinde serbest kalma maddesi koyulacak.

    Kerem Aktürkoğlu na zam yapılacak #1

    PİYASA DEĞERİ OLDUKÇA ARTTI

    Geçtiğimiz sezonun başında 200 bin euro piyasa değeri olan oyuncu, geride kalan sürede değerini katlayıp 3.5 milyon euroya ulaştı.

    Kerem Aktürkoğlu na zam yapılacak #2

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