Haber Merkezi

Yaz transfer döneminin son günlerinde Galatasaray'dan 12 milyon euro bonservis bedeli karşılığında ayrılan ve Portekiz ekibi Benfica'ya imza atan başarılı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, çarpıcı açıklamalara imza attı.

Kick yayınında konuşan milli oyuncu, birçok konu hakkında görüş bildirdi.

"OSIMHEN İLE OYNAMAK İSTERDİM"

Victor Osimhen'in Antalyaspor'a attığı gole değinen Kerem Aktürkoğlu, şu sözleri sarf etti:

Victor Osimhen'in golü çok güzeldi. Biz de sizler gibi şaşkın bir şekilde izledik. Tabii ki onun gibi büyük bir oyuncu ile oynamak isterdim.

"TEKNİK DİREKTÖRLÜK YAPMAYI DÜŞÜNÜYORUM"

26 yaşındaki isim, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

İlerde teknik direktörlük yapmayı düşünüyorum ama çok aşırı bir şekilde düşünmüyorum. Belki de futbol oynadığım içindir.

"GALATASARAY YENER TABİİ Kİ"

"Galatasaray - Beşiktaş derbisi ne olur?" sorusunu da yanıtlayan milli oyuncu şu ifadeleri kullandı:

Galatasaray yener tabii ki. İçimizden, gönlümüzden geçen o.

"ICARDI KALDIĞI YERDEN DEVAM EDİYOR"

Icardi'nin Galatasaray performansına değinen Kerem, şu şekilde konuştu: