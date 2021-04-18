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Kerem Aktürkoğlu'ndan Fatih Terim paylaşımı
Göztepe karşısında attığı 3 golle futbolseverleri coşturan Galatasaray'ın genç oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, kendisine güvendiği için teknik direktör Fatih Terim'e teşekkür etti.
- DHA
- 18.04.2021 - 04:37
Süper Lig'in 35'inci haftasında deplasmanda Göztepe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray'da, Kerem Aktürkoğlu hat-trick yaparak futbolseverlerin beğenisini topladı.
"MAÇ TOPUNU ÖMRÜM BOYUNCA SAKLAYACAĞIM"
Maçın ardından yaptığı açıklamada, "İlk Süper Lig'deki hat-trick oldu benim için. 1 gol atmıştım sadece, 3 gol oldu. Benim için çok güzel oldu. Maç topunu ömrüm boyunca saklayacağım" ifadelerini kullanan Kerem Aktürkoğlu, sosyal medyadan da hocası Fatih Terim'le fotoğrafını paylaşarak şunları yazdı:
"O ÜÇGENİN İÇİNDE YER ALABİLMEK NE BÜYÜK GURUR"
"Yarım asırlık o üçgenin içinde yer alabilmek ne büyük gurur, desteğiniz ve güveniniz için teşekkür ederim hocam."