Euro
9.6725
0.69%
Dolar
8.0578
0.63%
Altın
460.49
1.36%
Borsa
1.408
0.03%
Bitcoin
484.151
-3.18%
EXEN Coin
24.25
-15.76%
9ºC
İstanbul
Bulutlu 9 C

    Kerem Aktürkoğlu'ndan Fatih Terim paylaşımı

    Göztepe karşısında attığı 3 golle futbolseverleri coşturan Galatasaray'ın genç oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, kendisine güvendiği için teknik direktör Fatih Terim'e teşekkür etti.
    • DHA
    • 18.04.2021 - 04:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kerem Aktürkoğlu'ndan Fatih Terim paylaşımı

    Süper Lig'in 35'inci haftasında deplasmanda Göztepe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray'da, Kerem Aktürkoğlu hat-trick yaparak futbolseverlerin beğenisini topladı.

    "MAÇ TOPUNU ÖMRÜM BOYUNCA SAKLAYACAĞIM"

    Maçın ardından yaptığı açıklamada, "İlk Süper Lig'deki hat-trick oldu benim için. 1 gol atmıştım sadece, 3 gol oldu. Benim için çok güzel oldu. Maç topunu ömrüm boyunca saklayacağım" ifadelerini kullanan Kerem Aktürkoğlu, sosyal medyadan da hocası Fatih Terim'le fotoğrafını paylaşarak şunları yazdı:

    "O ÜÇGENİN İÇİNDE YER ALABİLMEK NE BÜYÜK GURUR"

    "Yarım asırlık o üçgenin içinde yer alabilmek ne büyük gurur, desteğiniz ve güveniniz için teşekkür ederim hocam."

    Kerem Aktürkoğlu ndan Fatih Terim paylaşımı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir