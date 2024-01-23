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Kerem Aktürkoğlu'ndan Filistin paylaşımı: İnsanlık ölmesin!

Kerem Aktürkoğlu'ndan Filistin paylaşımı: İnsanlık ölmesin! Kariyerine Galatasaray'da devam eden milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından Filistin için destek paylaşımında bulundu. 25 yaşındaki oyuncunun bu gönderisi kısa süre içerisinde birçok beğeni aldı.