Kerem Aktürkoğlu'ndan Filistin paylaşımı: İnsanlık ölmesin!

ensonhaber.com
İsrail, 7 Ekim'den bu yana sistematik olarak saldırılarını sürdürüyor.
Sivillerin sıkça hedef alındığı Gazze Şeridi'nde can kaybı her geçen gün artıyor. İsrail'in yaptığı saldırılarda 25 bin 490 insan hayatını kaybetti.
Filistinde yaşananlar hakkında ise Galatasaray forması giyen Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Milli futbolcu, paylaşımında, "Gazze'deki masumlar vahşice bombalamalardan sonra şimdi de açlıktan ölümle yüz yüzeler. Tek bir çocuk daha ölmesin. İnsanlık ölmesin!!!" ifadelerini kullandı.
Daha önce de destek olmuştu
Kerem Aktürkoğlu, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmaların başladığı dönemde de Filistin'e destek vermişti.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış