Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray'a mesaj Galatasaray'ın eski yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe derbisi öncesi eski takımına mesaj gönderdi.

Haber Merkezi

Süper Lig'de dev derbide Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

Bu karşılaşma öncesi Galatasaray'ın eski yıldızı Kerem Aktürkoğlu'ndan sarı-kırmızılı takıma mesaj geldi.

"BAŞARILAR GALATASARAY'IM"

Kerem, Galatasaray'ın "Sen sahada, biz tribünde." şeklinde derbi için yaptığı paylaşımın altına, "Başarılar Galatasaray'ım." ifadelerini yazdı.

Milli futbolcunun bu paylaşımı büyük ilgi çekti.

KEREM KONUYU KAPATTI

Öte yandan Kerem Aktürkoğlu'nun Avrupa'ya gitmesinin ardından bazı kullanıcılar, milli futbolcunun Fenerbahçeli olduğunu iddia ederek, gelecekte sarı-lacivertli formayı giyeceğini söylüyordu.

Bu paylaşımın bu iddialara da cevap olarak yapıldığı öğrenildi.

İKİ MAÇTA İKİ GOL

Başarılı futbolcu, Benfica'ya transferi sonrası Portekiz temsilcisindeki kariyerine oldukça iyi bir başlangıç yaptı.

25 yaşındaki futbolcu, Benfica'da iki maçta iki gol attı.