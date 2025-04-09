Kerem Aktürkoğlu'ndan Gazze paylaşımı

Haber Merkezi

Benfica forması giyen milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu, İsrail'in Filistin'deki zulmünü dünyaya duyurmaya devam ediyor.

Daha önce de birçok kez Gazze'deki insanlık dramını paylaşan Aktürkoğlu, bir kez daha kayıtsız kalmadı.

Kerem, Instagram hesabından Gazze ile ilgili dikkat çeken bir paylaşım daha yaptı.

26 yaşındaki futbolcunun yaptığı paylaşımda, "Gazze'de zulüm Arş'a dayandı" ifadeleri yer aldı.

İşte Kerem'in o paylaşımı...

GAZZE PAYLAŞIMINA KÜFÜRLÜ YORUM

Kerem Aktürkoğlu'nun Gazze paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tutulurken bazıları tarafından da hedef alındı.

Aktürkoğlu'nun yaptığı paylaşımı alıntılayan bazı şahıslar ağzı alınmayacak hakaretlerde bulundu.

Daha sonra ise tepki gören şahısların hesaplarını kapattığı görüldü.